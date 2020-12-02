Россия
 
Последние новости
Раскрыт выход специальной версии PlayStation 5
Жену Трампа лишили обложки Tatler и вместо нее напечатали Меган Маркл
Германия пригрозила Лукашенко новыми санкциями
Интерпол заметил активизацию преступности вокруг вакцин от коронавируса
Нурмагомедов выбрал следующего чемпиона UFC в легком весе
Россиянин получил срок и штраф за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
Китай запретил российским перевозчикам летать в страну из-за заразных пассажиров
Поставки газа в Европу рухнули
Россияне получили новый инструмент для дополнительного заработка
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Региональным властям не нужно торопиться с принятием решения об объявлении 31 декабря выходным. Соответствующую идею прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает RT в среду, 2 декабря.

Она напомнила, что в следующем году 31-е число будет праздничным днем.

По ее мнению, можно считать обоснованными религиозные праздники, когда большую часть населения представляет та или иная религиозная конфессия. Бессараб привела в пример исламский праздник Курбан-байрам.

Ранее в среду врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому в последний день декабря будут отдыхать сотрудники органов исполнительной власти, областных государственных учреждений и предприятий. Рабочий день переносится на 26 декабря.

Белгородская область стала первым регионом, объявившим 31 декабря выходным после обращения члена Общественной палаты Султана Хамзаева. В обращении к главам регионам он отметил, что большая часть населения поддерживает эту инициативу.

Между тем 26 ноября Госдума отклонила законопроект о введении постоянного выходного 31 декабря. Инициативу внесли в парламент еще в ноябре 2019 года. В октябре правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме призвали регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днём
Первый регион России сделал 31 декабря выходным днем
Кремль высказался об идее сделать 31 декабря выходным днем