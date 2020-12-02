В Госдуме прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным

Региональным властям не нужно торопиться с принятием решения об объявлении 31 декабря выходным. Соответствующую идею прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает RT в среду, 2 декабря.

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Она напомнила, что в следующем году 31-е число будет праздничным днем.

По ее мнению, можно считать обоснованными религиозные праздники, когда большую часть населения представляет та или иная религиозная конфессия. Бессараб привела в пример исламский праздник Курбан-байрам.

Ранее в среду врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому в последний день декабря будут отдыхать сотрудники органов исполнительной власти, областных государственных учреждений и предприятий. Рабочий день переносится на 26 декабря.

Белгородская область стала первым регионом, объявившим 31 декабря выходным после обращения члена Общественной палаты Султана Хамзаева. В обращении к главам регионам он отметил, что большая часть населения поддерживает эту инициативу.

Между тем 26 ноября Госдума отклонила законопроект о введении постоянного выходного 31 декабря. Инициативу внесли в парламент еще в ноябре 2019 года. В октябре правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года.