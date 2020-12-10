Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным днем

31 декабря 2020 года в Туве станет нерабочим днем. Об этом объявил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Instagram.

Он уточнил, что количество выходных дней останется прежним, вместо 31 числа рабочей станет суббота 26 декабря.

«Учитывая, каким сложным выдался 2020-й, понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника», — заявил Кара-оол. Он призвал жителей провести 31 декабря в кругу семьи.

9 декабря стало известно, что большинство россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. В нынешнем году Кремль оставил на усмотрение региональных властей решение объявлять или не объявлять 31 декабря выходным. Власти 15 субъектов Российской Федерации приняли решение сделать этот день нерабочим. В частности, отдыхать накануне Нового года будут жители Белгородской, Курской, Томской, Мурманской областей, Ставропольского края, Крыма, Татарстана, Чувашии, Камчатки и нескольких других регионов.