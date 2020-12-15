Россия
 
Последние новости
В Нагорном Карабахе возобновились бои
Глава «Открытия» назвал основную проблему рубля
Байден назвал свою первую задачу на посту президента
Девушки показали способ завивки с помощью батареи и запустили тренд
Скрывавшая беременность 12-летняя школьница родила здорового ребенка
Сомелье назвал вызывающий самое страшное похмелье напиток
Доктор Мясников назвал опасность популярных обезболивающих
Названа лучшая марка цыплят-бройлеров
Спрогнозировано снижение численности населения России к 2050 году
Новости партнеров

Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Феномен «неправильных» антител к COVID-19 не имеет оснований для распространения среди населения, а так же является поводом для «очередного психоза». Так исследования ученых Йельского университета оценил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает «Вечерня Москва».

«Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Все это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового?», — сказал Онищенко. По его словам, вопрос работы аутоантител необходимо обсуждать исключительно во врачебной среде.

Ранее ученые из Йельского университета выявили усложняющую течение COVID-19 особенность иммунитета. Им удалось выяснить, что большое количество «неправильных» антител (аутоантител) в крови нацеливаются на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вирусом. Их наличие может не только спровоцировать осложнения, но и влияет на более длительное течение коронавируса.

Исследователи полагают, что чем больше у пациентов в крови аутоантител, тем тяжелее они переносили COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Сломанный иммунитет»: Онищенко объяснил феномен «неправильных» антител к коронавирусу
Выявлена усложняющая течение COVID-19 особенность иммунитета
Названа самая заразная группа пациентов с коронавирусом