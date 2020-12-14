Выявлена усложняющая течение COVID-19 особенность иммунитета

Ученые из Йельского университета выявили усложняющую течение COVID-19 особенность иммунитета. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что большое количество «неправильных» антител (аутоантител) в крови нацеливаются на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу со вторгающимся вирусом. Это не только провоцирует осложнения при заражении коронавирусом, но и является причиной длительного течения заболевания.

Специалистами были проанализированы иммунные реакции у зараженных и здоровых людей. В результате у инфицированных было обнаружено множество антител с отклонениями от нормы. Ими блокировалась противовирусная защита и уничтожались полезные иммунные клетки. Кроме того, они атаковали организм, включая мозг, кровеносные сосуды и печень.

В ходе исследования выяснилось, что чем больше у пациентов в крови аутоантител, тем тяжелее они переносили COVID-19. При этом у зараженных коронавирусной инфекцией было обнаружено больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.

Ранее сообщалось, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствуют гены, которые могут усугублять течение инфекции. Ученые Эдинбургского университета обследовали 2,2 тысячи больных COVID-19 из более чем 200 отделений интенсивной терапии Великобритании. Они обнаружили одни и те же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, а также TYK2, DPP9 и IFNAR2. Вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения COVID-19.