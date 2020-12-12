Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты

Американские ученые в ходе лабораторных исследований раскрыли способ, как за две минуты уничтожить коронавирус на 99,9 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal.

Выяснилось, что нейтрализовать вирус за такое время способны зубные пасты с цинком и оловом. Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует его за полминуты.

Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. Результаты были доказаны в ходе исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

По последним данным, число зараженных коронавирусом за все время пандемии превысило 70 миллионов человек. Между тем в США выдали вакцине от COVID-19 Pfizer лицензию на использование в экстренных случаях.