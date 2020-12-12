Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 миллионов

Число зараженных коронавирусом за все время пандемии превысило 70 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 12 декабря инфекцию зарегистрировали у 7 025 535 жителей 191 страны. Скончались 1 590 323 пациента, еще более 45 миллионов заболевших COVID-19 вылечились. Наибольшее число зараженных коронавирусом было выявлено в США (15,7 миллиона), Индии (9,7 миллиона), Бразилии (6,7 миллиона), России (2,5 миллиона) и Франции (2,4 миллиона). В десятке стран, которых серьезно затронула пандемия, также находятся Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Отметку в 65 миллионов пандемия преодолела 5 декабря.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте смертности от коронавируса в мире на 60 процентов, при этом эти цифры неравномерно распределены по регионам мира. Так, в Европе за шесть недель летальность пациентов с COVID-19 выросла почти на 100 процентов. Однако во многих странах заметно снижение количества заражений.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал об опасности коронавируса для большинства населения Земли. Он напомнил, что по всему миру уже прошли сотни исследований о наличии антител и формировании сопротивляемости к коронавирусу. Согласно их результатам, о массовой выработке иммунитета речи пока не идет: большая часть населения мира все еще остается восприимчивой к инфицированию.