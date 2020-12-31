Инфекционист оценила необходимое количество вакцинированных россиян

Инфекционист Ирина Шестакова оценила необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных россиян. Об этом президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям рассказала РИА Новости.

Шестакова отметила, что, если к осени 2021 года больше половины жителей России сделают прививки, тогда значительно сократится число заболевших коронавирусом и, следовательно, разгрузится здравоохранение. По ее словам, именно с этого момента жизнь более или менее нормализуется.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что власти надеются, что все россияне в ближайшем будущем смогут выбирать, какой из вакцин привиться от коронавируса. На вопрос о том, будет ли у россиян возможность выбирать препарат с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно. «Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — пояснила вице-премьер.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.