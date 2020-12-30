Голикова раскрыла различия российских вакцин от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью РИА Новости заявила, что российские вакцины от коронавируса разные, но обе эффективные.

По ее словам, вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» обе хороши, побочных эффектов не наблюдается. Однако виде-премьер отметила различие — первая может быть немного более реактогенной.

Голикова раскрыла, что препараты абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, а другая пептидная, которая сделана из трех составных частей генома COVID-19, наиболее устойчивых к мутации. Она добавила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательных отзывов по их применению.

Ранее Голикова настояла на необходимости воздержаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. По ее словам, организму необходимо адаптироваться к иноагентам. В связи с этим она порекомендовала россиянам помочь организму и не загружать его таким стрессом для иммунитета, как алкоголь.

О регистрации «Спутника V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.