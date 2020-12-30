Голикова настояла на отказе от алкоголя в период вакцинации от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова настояла на необходимости воздержаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, в период получения препарата необходимо пожалеть организм и «чуть потерпеть». «Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему», — пояснила вице-премьер.

В связи с этим она порекомендовала россиянам помочь организму и не загружать его таким стрессом для иммунитета, как алкоголь.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок воздержания от спиртных напитков перед прививкой от COVID–19. По ее словам, минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Также не рекомендуется курить до и после введения препарата, так как это сильно раздражает легкие. Попова призвала россиян снизить напряжение на организм перед иммунизацией, воздержавшись от алкоголя и сигарет.

В начале декабря в России стартовала масштабная вакцинация. По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. По состоянию 29 декабря, в стране выявили 27 002 новых случаев заражения. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 105 037, умерли 55 827 пациентов.