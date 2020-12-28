Голикова назвала коронавирус причиной половины смертей в России

Причиной более половины смертей в России стал коронавирус и ассоциированные с ним болезни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, за 11 месяцев 2020 года более 81 процента летальных исходов приходятся на коронавирус и его последствия. «По данным Росстата, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8 процента», — проводит слова вице-премьера ТАСС.

Голикова выразила надежду, что пандемия COVID-19 отступит в 2021 году. Она также отметила, что финансирование здравоохранения в 2020 году увеличено более чем на 500 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер объяснила, что коронавирус осложнил ситуацию со смертностью в России. Естественный прирост населения, по ее словам, сейчас наблюдается в 11 российских регионах.