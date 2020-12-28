Голикова рассказала о бывших «ковид-диссидентах» в правительстве

В российском правительстве раньше были «ковид-диссиденты», которые отрицали существование коронавируса. Сейчас таких людей среди министров уже нет. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«COVID-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Голикова добавила, что раньше они «были».

Согласно проведенному в июне опросу Высшей школы экономики, 23,2 процента россиян не верили в реальность эпидемии. Позже некоторые изменили свое мнение, когда сами столкнулись с инфекцией.

Член Российского общества психиатров Ольга Маркина уточнила, что отрицание вируса — это защитная реакция психики на стремительные перемены в окружающем мире.