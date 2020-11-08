Ковид-диссиденты изменили отношение к коронавирусу

Российские ковид-диссиденты изменили свое отношение к коронавирусу. Об этом сообщает «Газета.ру».

Опрос Высшей школы экономики, проведенный в июне, показал, что 23,2 процента россиян не верят в реальность пандемии коронавируса. Однако, столкнувшись с заболеванием, те, кто верил в теории заговора, изменили свое мнение о ситуации с COVID-19.

Житель Брянска по имени Кирилл, который не признавал опасности коронавируса, признался, что на его позицию повлияла судьба близкого друга. В сентябре приятель Кирилла, пренебрегая средствами индивидуальной защиты, заболел. У него поднялась температура, но, по словам жителя Брянска, все были уверены, что это обычная сезонная простуда. Спустя трое суток его друга госпитализировали, еще через два дня он скончался. «Это было очень тяжело принять, а главное, осознать, что это тот самый коронавирус, в опасность которого я не верил», — сказал Кирилл.

22-летняя жительница Красногорска Мария также отрицала существование COVID-19. «Все профилактические средства вселяли мне ощущение, что я попала в какую-то антиутопию», — рассказала она.

Девушка считала, что заболевание опасно лишь для людей пожилого возраста и тех, кто имел хронические заболевания. В спортивной школе для детей, где работала Мария, в конце сентября заболел один из преподавателей. «Женщине 36 лет, она сразу же села на карантин, а все люди, которые контактировали с ней, сделали тест», — отметила девушка.

По ее словам, заболели домочадцы коллеги — ребенок, мама и муж. У супруга коллеги заболевание проходило тяжело. «Болезнь буквально сожрала его. Очень быстро он скончался. И это необъяснимо, потому что человек вел здоровый образ жизни, никогда не жаловался на самочувствие», — рассказала Мария.

Психологи отметили, что отрицание существование вируса — защитный механизм человека против стремительно меняющегося окружающего мира. «Такое поведение не что иное, как способ защитить свою психику», — пояснила Ольга Маркина, член Российского общества психиатров. По ее словам, благодаря защитным механизмам удается «снизить долю присутствия стресса в нашей жизни и не дать ему перейти в страдания».

Ранее российский телеведущий Владимир Познер выразил свою точку зрения по поводу людей, которые отрицают существование COVID-19. По его мнению, нежелание носить маску в общественных местах является угрозой для чужих жизней.