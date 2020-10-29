Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам

Российский актер Гоша Куценко, который недавно заразился коронавирусом, призвал россиян не слушать диссидентов, а верить врачам и носить маски. Обращение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам артиста, коронавирус — очень коварная болезнь и самая тяжкая из тех, что ему приходилось переносить. Куценко также рассказал о своем выздоровлении и поблагодарил врачей.

В качестве примера успешной борьбы с коронавирусом и эффективности масок актер привел Китай, в котором эпидемию удалось остановить благодаря «элементарной дисциплине».

21 октября агент Куценко сообщил о госпитализации артиста с коронавирусом. Сам актер отмечал, что «ковид — коварнейший персонаж». В начале октября же Куценко заявлял, что переболел коронавирусной инфекцией еще в декабре 2019 года. По словам актера, тогда он перенес болезнь на ногах.