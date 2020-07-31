Российский актер облачился в полицейскую форму и был задержан

Российский актер Роман Мыльников облачился в полицейскую форму ради роли и был задержан. Об этом сообщает Znak.com.

Уточняется, что инцидент произошел в Екатеринбурге на съемках сериала «Гриша Субботин». Артист снимался в сцене погони за преступником около Театра драмы, когда его остановили реальные сотрудники ДПС.

«Мы сейчас выясняем обстоятельства и надеемся на быстрое разрешение конфликта», — отметили в пресс-службе продюсерского центра «ЛАД», который занимается созданием сериала.

В отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу пояснили, что ранее в полицию поступило заявление о случившемся около Октябрьской площади конфликте. Уточняется, что в потасовке принимал участие мужчина в форме. После обращения актера доставили в дежурную часть, а затем отпустили.

25 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали актеров в полицейской форме. В съемках фильма принимали участие актеры массовых сцен. По словам артиста Гоши Куценко, к ним на Английской набережной «подъехали люди в штатском и всех увезли».