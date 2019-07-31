Актер «Современника» сыграл полицейского-наркомана и сел

Актер московского театра «Современник» Дмитрий Смолев получил восемь суток административного ареста за видеозапись, на которой предстал в наркотическом или алкогольном опьянении в форме сотрудника ДПС. Об этом сообщает портал «Вести.ru».

Отмечается, что по решению суда 37-летний Смолев получил административный арест за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство. В правоохранительных органах ролик посчитали оскорбительным и «дискредитирующим честь мундира».

Смолев объяснил, что видео было сделано в перерыве между съемками музыкального клипа. По сюжету он должен был остановить машину и проверить права водителя. «Когда переставляли свет — дурачились, сняли такую историю», — сказал мужчина.

Актер затруднился назвать коллектив, для которого создавался музыкальный ролик. «Я просто актер, ко мне приехали после спектакля, взяли, сказали: "Помоги по-дружески". И все», — объяснил он.

Видео, на котором у пьяного сотрудника полиции во время курения течет слюна изо рта, изначально появилось на платформе TikTok, после чего разошлось по Telegram-каналам.

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