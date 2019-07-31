Элвис Пресли пытался переспать с двумя известными певицами одновременно

Британская певица, актриса и композитор Петула Кларк рассказала, что Элвис Пресли пытался склонить к сексу втроем ее и ее подругу, исполнительницу Карен Карпентер. Слова артистки приводит The Guardian.

Кларк и Карпентер находились на пике славы, когда встретились с Пресли в его гримерке. По словам Кларк, певец сначала намекнул на «тройничок», после чего начал склонять девушек к сексу.

«Карен была очаровательна, но в каком-то смысле невинна. Я все же чувствовала себя немного ответственной за нее, поэтому вытащила ее оттуда. Когда я обернулась, Элвис стоял у двери и смотрел на меня, как бы говоря: "Когда-нибудь я тебя достану". Но у него так и не вышло», — поведала Кларк.

Карен Карпентер скончалась в 1983 году в возрасте 32 лет. С 1969 года до своей смерти она была участницей группы Carpenters, основанной ею вместе с братом Ричардом. Элвис Пресли, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, умер в 1977 году. Ему было 42 года.

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