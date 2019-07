Афрофутурист Ras G умер в 39 лет

Американский музыкант и диджей Ras G (настоящее имя Грегори Шортер-младший) скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Причина смерти пока не раскрывается. В декабре 2018 года Шортер-младший был госпитализирован и объявил, что страдает диабетом и болен пневмонией.

Ras G получил известность как исполнитель афрофутуристической музыки. В своих композициях он смешивал джаз, фанк, соул, хип-хоп и психоделические мотивы. В его дискографии 14 альбомов. Его последняя пластинка The Gospel of the God Spell вышла в 2016 году. Ras G также стал одним из основателей лейблов Brainfeeder и Poo-Bah Records.

23 июля стало известно о смерти Арта Невилла, основателя групп The Meters и Neville Brothers. Ему был 81 год, он скончался дома.