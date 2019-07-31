Культура
 
Последние новости
Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российские «Ночные охотники» и «Аллигаторы» атаковали террористов
Возмутивший россиян украинец усилит оборону ЦСКА
Стюардесса залезла на полку для ручной клади и удивила пассажиров
Галустян решил «запатентовать» крылатую фразу
В Татарстане предотвратили теракт
Обливший кипятком охранника СИЗО проведет за решеткой четверть века
Из тропиков вырвалась смертоносная болезнь
Новости партнеров

Актер московского театра напился и вырвал дверь такси

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил пьяный дебош и выдрал дверь автомобиля такси. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 31 июля.

Отмечается, что 31-летний артист находился в одном из столичных ресторанов вместе со своей подругой. Покинув заведение, пара заказала такси, однако у них случилась ссора с водителем. В ходе конфликта Ботвиновский разбил стекла машины и вырвал дверь. Материальный ущерб оценивается почти в 35 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Самого актера отпустили под подписку о невыезде.

Павел Ботвиновский родился в Калининграде. В 2009 окончил Высшее Театральное Училище имени Щепкина, а в 2011 году поступил в Калининградский областной драматический театр. С 2014 года артист играет в Театре имени Ермоловой. Он принимал участие в спектаклях «Демон», «Ревизор» и «Самоубийца».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяный актер московского театра вырвал дверь автомобиля такси
Последствия пьяного дебоша Панина попали на видео
Пьяного Александра Балуева сняли с рейса в аэропорту Калининграда
Актера курского театра приняли за пьяного во время спектакля
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Главные сериалы месяца

Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
00:0031 июля

Макаревич посвятил песню ОМОНу

12:31Сегодня

Раскрыты заработки Бари Алибасова

11:35Сегодня

Леонардо Ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров

Культура00:0529 июля

Цветы застоя

Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
15:5229 июля

Финалист «Голос. Дети» Ержан Максим поедет на детское «Евровидение»

10:42Сегодня

Афрофутурист Ras G умер в 39 лет

19:0530 июля

Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд

Культура00:0628 июля
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера

«Я понял, что они делят мир»

Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
11:4726 июля

Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»

22:5330 июля

Умерла художница Варвара Родченко

15:2530 июля

Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты с дорожными камерами
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
«Офицеры России» призвали усилить наказание за нападение на полицию
Россияне стали чаще умирать от ВИЧ
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Германия задумалась об отказе от военной поддержки США
Российские «Ночные охотники» и «Аллигаторы» атаковали террористов
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Трампа защитят с помощью пик
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Наркотическая чума
 
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Эстонских националистов обвинили в обслуживании интересов Путина
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Украина и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия
Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Владение автомобилем в России признали бессмысленным
«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму
В России появится культурный мегапроект
Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Мамочки социальных сетей
Бизнес-тренер и счастливая мать — о том, как реализовать мечту
Все материалы
Силовые структуры
Обвиненного в рекордной взятке российского чиновника отпустили из СИЗО
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Подозреваемый раскрыл мотив убийства найденной в чемодане блогерши
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Россиянин напал с топором на сотрудников кредитной компании
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Созданы искусственные клетки для лечения рака
Найдена невозможная планета с тремя солнцами
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Новичок «Динамо» выложил секс-видео и объяснился
Возмутивший россиян украинец усилит оборону ЦСКА
Бывший игрок МЮ и «Ювентуса» вспомнил о голодном детстве и воровстве
Женский спорт призвали защитить после победы штангистки-трансгендера
«Спартак» лишился двух бразильцев за день
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Актер московского театра напился и вырвал дверь такси
Раскрыты заработки Бари Алибасова
Леонардо Ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Афрофутурист Ras G умер в 39 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Мужчина решил собрать в сети деньги на операцию по увеличению пениса и прогадал
Слепаков сравнил чиновников с обделавшимся школьником
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
В Крыму захотели потратиться на горнолыжный курорт
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Названы причины гибели десятков россиян на курорте
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Гигантский паук заполз к женщине в комнату и довел ее до истерики
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Новая Hyundai Creta выехала на дороги
Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России
ГИБДД раскрыла места установки всех камер в России
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
В Москве подорожало дешевое жилье
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы