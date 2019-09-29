Сын Шварценеггера отметил день рождения в форме российского полицейского

Российские подписчики атаковали страницу кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера в Instagram после того, как он опубликовал фотографию с сыном Кристофером, одетым в шинель офицера МВД России.

В описании к фото актер поздравил своего сына с днем рождения. Пост сразу привлек внимание российских пользователей. «Шеврон-то русский на плече», — написал один из подписчиков. «До полковника уже сын дослужился», — добавил второй. «Кристофер одет в мундир полиции России, да еще в звании полковника! Это наверное дед вспомнил фильм "Красная жара" (Арнольд Шварценеггер сыграл в кинокартине главную роль — прим. «Ленты.ру»), типа : "какие ваши доказательства?"» — процитировал культовую фразу из боевика еще один комментатор.

Некоторые пользователи предположили, что на Кристофере шинель, подаренная ему многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.

В июле российские пользователи запустили массовые дискуссии в комментариях в аккаунте певицы Леди Гаги. Это произошло после появления слухов о ее романе с актером Брэдли Купером. Актер расстался с моделью Ириной Шейк. В комментариях россияне требовали справедливости для Шейк (уроженки Челябинска), публиковали объявления и делились лайфхаками.

Позже ряд подписчиков актера Леонардо Ди Каприо продолжили флешмоб, начавшийся в комментариях в профиле Леди Гаги. Одна из поклонниц актера попыталась обрести спутника жизни: «Так и быть. Напишу тут. Ищу мужа. Готовлю вкусно. Голова не болит. Шуба есть». Сам Ди Каприо пока никак не отреагировал на комментарии.

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