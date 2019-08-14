Сердобольный россиянин нашел способ защитить Леди Гагу от соотечественников

Житель Перми почтой отправил американской певице Леди Гаге самодельные серьги, чтобы защитить ее от нападок в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Мастер Александр Дьяков изготовил украшение своими руками из древесины пало санто, смолы и полудрагоценного речного камня жадеида. По словам Дьякова, этот минерал издревле считается защитником от негатива окружающих, сулит успех в делах и мирные отношения в семье и с друзьями.

«Флешмоб "кинь камень за Ирину Шейк", на мой взгляд, зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид гнева и сарказма. Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее», — пояснил Дьяков. Он также добавил, что не является поклонником певицы, однако высоко оценил фильм, в котором она снялась с Бредли Купером.

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О скандале, разразившемся в соцсетях после расставания актера Купера с моделью Ириной Шейк, мастер узнал от европейских друзей, которые интересовались, зачем россияне атаковали Instagram Гаги. Он надеется, что серьги дойдут по назначению, и Леди Гага опубликует фото с ними в своем аккаунте.

Российская супермодель Ирина Шейк и Бредли Купер расстались в июне после четырех лет отношений. Причиной их разрыва многие считают певицу Леди Гагу. Слухи о романе появились из-за фильма «Звезда родилась», где они сыграли главные роли. 13 июля стало известно о том, что Гага переехала к Куперу.

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