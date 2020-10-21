Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

Российский актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС агент актера.

Артист в своем Instagram-аккаунте рассказал о переносе на декабрь спектакля в театре на Таганке Love Letters, намеченного на 21 и 22 октября. «Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!» — написал Куценко.

Актер рекомендовал подписчикам носить маски, соблюдать дистанцию, а также помочь себе и врачам, которые «опять взялись за подвиги».

В начале октября Куценко сообщал, что переболел коронавирусной инфекцией еще в декабре 2019 года. По словам актера, тогда он перенес болезнь на ногах.