Гоша Куценко назвал обвинения в харассменте «комедийным эпизодом»

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в харассменте, опубликовав видео в своем Instagram-аккаунте.

«Каждый пиарится как может. Мы уже год пишем сценарий на тему харассмента в нашем мире кино, и я, как никто, в этой теме. И вот мы получили шикарный комедийный эпизод», — сказал Куценко.

24 июля блогерша с ником aliin.b опубликовала в TikTok серию видеообращений, в которых рассказала о том, как актер Гоша Куценко звал ее в отель «на полчасика». Артист якобы сам дал ей разрешение на публикацию его сообщений, подчеркнув, что хотел «просто встретиться».

«Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей», — заявила молодая девушка.

Она подчеркнула, что отказалась ехать в отель, позвав артиста в публичное место, однако тот не согласился на такую встречу. «У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов», — подчеркнула блогерша, добавив, что Куценко еще несколько раз позвал ее в отель.