Женатый Гоша Куценко звал молодую блогершу в отель «на полчасика»

Блогерша с ником aliin.b опубликовала в TikTok серию видеообращений, в которых рассказала о том, как актер Гоша Куценко звал ее в отель «на полчасика». Артист якобы сам дал ей разрешение на публикацию его сообщений, подчеркнув, что хотел «просто встретиться».

«Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей», — заявила молодая девушка.

Она подчеркнула, что отказалась ехать в отель, позвав артиста в публичное место, однако тот не согласился на такую встречу. «У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов», — подчеркнула блогерша, добавив, что Куценко еще несколько раз позвал ее в отель.

21 июля 19-летняя девушка из Киева рассказала о домогательствах Кирилла Бледного, лидера группы «Пошлая Молли». Она не раскрыла подробности произошедшего, однако намекнула, что музыкант дал ей пощечину. Бледный назвал ее обвинения ложью.