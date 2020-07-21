Лидера «Пошлой Молли» обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Лидера рок-группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного (настоящее имя Кирилл Тимошенко) обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Предполагаемая жертва рассказала об инциденте в своем Instagram-аккаунте.

По словам 19-летней девушки из Киева, в возрасте 17 лет она сходила на концерт «Пошлой Молли», после чего фронтмен группы пригласил ее гулять через личное сообщение в Instagram. Она сравнила музыканта с одним из главных персонажей романа Сэмюэля Ричардсона «Памела» — мистером Б., дворянином, пытавшимся соблазнить 15-летнюю служанку, при этом не раскрыв подробности произошедшего между ней и Тимошенко.

Девушка намекнула на то, что музыкант дал ей пощечину. «Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, "здесь запрещен", но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос "Все хорошо?", ответ был один: "Нет", и больше ничего не успела сказать. Привести в чувство "ладонью" мне его не удалось, но зато тем же способом в ступор он смог привести меня. Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем ни бывало он поцеловал меня в лоб и отправил домой», — поведала предполагаемая жертва.

«Я бы, может, никогда не подняла эту тему до того, как мне написала несовершеннолетняя девочка и рассказала, что такие случаи продолжаются, а вернее, что случилось с ней самой», — добавила она.

Девушка показала личную переписку с Тимошенко в Instagram, в которой, однако, отсутствовали его сообщения — предполагаемая жертва заявила, что артист удалил свои ответы. Она выложила скрины переписки с сообщениями Кирилла Бледного в своем TikTok-аккаунте. Они датируются декабрем 2017 года, участники переписки договариваются о встрече. Также девушка показала совместные фотографии с музыкантом.