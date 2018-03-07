Дудь получил лучший ответ на вопрос про Путина

вДудь / Youtube

Фронтмен украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный дал видеоблогеру Юрию Дудю интервью, опубликованное на YouTube-канале «вДудь». На вопрос журналиста «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» музыкант замолчал на минуту.

Авторы ролика указали в комментариях к видео, что это, возможно, «лучший ответ на вопрос про Путина».

Дудь также поинтересовался у Бледного, участвовал ли тот в групповом сексе. «У меня не было групповухи. У меня не было тройничка», — объявил музыкант.

В феврале «Пошлая Молли» выпустила клип на песню «Типичная вечеринка с бассейном» про секс-вписку школьников, на которой одну из девушек начинают пытать и избивать.

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