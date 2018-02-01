«Мы» снова исполнили вдохновившую на убийство и изнасилование студентки песню

Группа «Мы» специально для «Ленты.ру» исполнила композицию «Возможно». Ролик опубликован на YouTube в четверг, 1 февраля.

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В январе 19-летний студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков, убивший и изнасиловавший 19-летнюю соседку Татьяну Страхову, а затем покончивший с собой, написал в предсмертной записке, что к преступлению его в том числе подтолкнула эта песня.

В композиции, в частности, есть такие строки: «Прости, мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно». «Эх, автор песни "Возможно" — *** (долбанный дурак). Пару раз послушать, и твоей психике *** (конец)», — отмечалось в письме Исхакова.

После трагедии клип на песню собрал почти миллион просмотров. Коллектив же заявил о распаде.

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