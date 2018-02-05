Украинские музыканты сняли на видео секс-вписку школьников

Украинская группа «Пошлая Молли» выпустила клип на песню «Типичная вечеринка с бассейном». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

На видео запечатлена вписка школьников. Герои ролика выпивают, уединяются в спальнях и занимаются сексом. В конце клипа одну из девушек начинают пытать и избивать, она теряет сознание.

Ранее в феврале группа «Мы» специально для «Ленты.ру» исполнила композицию «Возможно». В январе 19-летний студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков, убивший и изнасиловавший 19-летнюю соседку Татьяну Страхову, а затем покончивший с собой, написал в предсмертной записке, что к преступлению его в том числе подтолкнула эта песня.

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