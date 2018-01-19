Песня украинской группы попала в топ-10 по популярности в мире

Сайт The Pudding опубликовал карту с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017-го по регионам.

Судя по инфографике, самыми популярными песнями в России оказались «Розовое вино» исполнителей Элджей и Feduk и «Тролль» украинской группы «Время и стекло». В Европе в декабре больше всего слушали Perfect Эда Ширана, трек Mwaka Moon музыканта Kalash и Échame la Culpa от автора Despasito Луиса Фонси.

В Северной Америке среди наиболее популярных композиций оказались Gucci Gang рэпера Lil Pump, Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage и Havana Камилы Кабельо.

Портал также составил топ-10 самых популярных треков в мире. Русскоязычная композиция «Тролль» украинского коллектива оказалась на седьмой строчке.

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