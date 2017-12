Billboard составил рейтинг топ-100 песен 2017 года

Журнал Billboard опубликовал рейтинг ста лучших песен 2017 года. Полный список топ-100 опубликован на сайте издания.

Лучшей композицией стала песня Селены Гомез Bad Liar. Второе место критики отдали певице Cardi B с треком Bodak Yellow. Тройку замыкает хит Келвина Харриса и Фрэнка Оушена Slide.

Despacito, самый популярный клип 2017 года на портале YouTube, набравший 4,5 миллиарда просмотров, по версии Billboard занял четвертое место. При этом критики отдали предпочтение ремиксу песни с участием Джастина Бибера.

Также в десятку вошли Lil Uzi Vert «XO TOUR Llif3», Kendrick Lamar «HUMBLE.», J Balvin & Willy William feat. Beyonce «Mi Gente» (Remix), Harry Styles «Sign of the Times», The Weeknd feat. Daft Punk «I Feel It Coming» и Portugal. The Man «Feel It Still».

Замыкает топ-100 Lady Gaga с песней «The Cure».

