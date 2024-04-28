Военные Западной группировки ВС РФ уничтожили три подразделения ВСУ

Начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили три подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы поразили более 290 объектов противника, среди которых оказались самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов.

Ранее издание The Washington Post отметило, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о числе потерь ВСУ с начала конфликта с Россией было серьезно преуменьшено.