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05:29, 28 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили три подразделения ВСУ

Военные Западной группировки ВС РФ уничтожили три подразделения ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили три подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы поразили более 290 объектов противника, среди которых оказались самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов.

Ранее издание The Washington Post отметило, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о числе потерь ВСУ с начала конфликта с Россией было серьезно преуменьшено.

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      Марина Совина
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