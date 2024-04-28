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05:23, 28 апреля 2024Мир

В США обеспокоились принятием в Ираке закона о проституции и гомосексуальности

Госдеп выразил беспокойство законом о проституции и гомосексуальности в Ираке

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

США обеспокоены принятием в Совете представителей Ирака закона о борьбе с проституцией и гомосексуальностью, говорится в заявлении Госдепа.

Закон запрещает однополые отношения, которые караются большими штрафами и тюремным заключением. Также в стране наказывают тех, кто пропагандирует гомосексуальность, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Эта поправка угрожает тем, кто больше всего подвержен риску в иракском обществе», — подчеркнули в Госдепе, добавив, что эта мера может быть использована для ограничения свободы слова и самовыражения, а также для подавления деятельности неправительственных организаций.

Кроме того, в США предупредили, что подобная дискриминация нанесет ущерб бизнесу и экономическому росту в стране, а также ослабит способность Багдада диверсифицировать свою экономику и привлекать иностранные инвестиции.

Ранее стало известно об одобрении Палатой представителей Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Таиланда законопроекта о признании однополых браков.

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      Сергей Грехов
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