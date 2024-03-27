Парламент популярной у россиян страны одобрил однополые браки

Thairath: парламент Таиланда одобрил законопроект о признании однополых браков

Палата представителей Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Таиланда одобрила законопроект о признании однополых браков. Об этом сообщила газета Thairath.

Как отмечает издание, для вступления закона в силу данную инициативу должны рассмотреть в верхней палате парламента — Сенате. После этого законопроект также должен будет получить одобрение короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х).

Уточняется, что в случае прохождения законопроектом всех ступеней одобрения Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая легализовала однополые браки.

Ранее парламент Греции одобрил закон об однополых браках. За проголосовали 176 депутатов из 254 принявших участие в плебисците.