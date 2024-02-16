Bloomberg: парламент Греции одобрил закон об однополых браках

Греческий парламент одобрил закон об однополых браках, сообщил председательствующий на заседании. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, голосование прошло поздно вечером в четверг, 15 февраля. В нем приняли участие 254 депутата. «За проголосовали 176 депутатов, против — 76, воздержались два депутата. Закон принят», — подчеркнул источник.

Он указал, что всего в греческом парламенте 300 человек. Законопроект поддержали не все члены правящей «Новой демократии». При этом большинство несогласных не участвовали в голосовании.

В январе президент Латвии Эдгар Ринкевич ввел в действие поправки к закону «О нотариате», которые позволят заключать однополые браки на территории республики, оппозиционные депутаты Сейма хотели добиться голосования по ним на референдуме.