В Латвии без референдума приняли закон об однополых браках

Президент Латвии Ринкевич ввел в действие закон об однополых браках

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ввел в действие поправки к закону «О нотариате», которые позволят заключать однополые браки на территории республики, оппозиционные депутаты Сейма хотели добиться голосования по ним на референдуме. Текст документа опубликовало государственное издание Latvijas Vēstnesis.

«Нотариальный акт о партнерстве составляется нотариусом, если два совершеннолетних физических лица лично явятся к нотариусу и заявят, что их связывают близкие личные отношения, общее хозяйство и намерение заботиться о нем, а также стремление поддерживать друг друга», — указано в поправках к принятому закону.

Вступить в партнерские отношения могут граждане любого пола, при этом они должны не состоять в браке.

Поправки к «Закону о нотариате» были приняты Сеймом Латвии в ноябре 2023 года. Тогда группа депутатов обратилась к президенту республики с просьбой приостановить вступление в силу нормы, чтобы вынести решение на всенародное голосование.

17 января Центральная избирательная комиссия Латвии заявила, что парламентариям не удалось собрать достаточное количество подписей, чтобы референдум по этому вопросу состоялся.

1 января закон об однополых браках вступил в силу в Эстонии.

