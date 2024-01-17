Закон сейма Латвии об однополых браках не удалось оспорить на референдуме

В Латвии не удалось собрать подписи для референдума по закону об однополых парах

Оппозиционным депутатам Сейма Латвии не удалось собрать достаточно подписей, чтобы вынести на референдум и оспорить принятый парламентом закон об однополых браках. Об отказе от проведения всенародного голосования сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

«На основании результатов сбора подписей Центральная избирательная комиссия приняла решение, что приостановленный закон "Поправки к закону о нотариате" не должен быть вынесен на национальный референдум. Для проведения референдума необходимо собрать в общей сложности не менее 154 241 подписи», — отмечается в решении комиссии.

В ноябре 2023 года Сейм Латвии принял поправки к «Закону о нотариате», позволяющие однополым парам юридически оформить отношения. Группа депутатов обратилась к президенту республики с просьбой приостановить вступление в силу нормы, чтобы вынести решение на всенародное голосование.

Сбор подписей для проведения референдума длился с 5 декабря, организаторам удалось собрать только 10 тысяч голосов «за» из необходимых 150 тысяч.

1 января закон об однополых браках вступил в силу в Эстонии.