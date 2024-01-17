Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 17 января 2024Бывший СССР

Закон сейма Латвии об однополых браках не удалось оспорить на референдуме

В Латвии не удалось собрать подписи для референдума по закону об однополых парах
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Оппозиционным депутатам Сейма Латвии не удалось собрать достаточно подписей, чтобы вынести на референдум и оспорить принятый парламентом закон об однополых браках. Об отказе от проведения всенародного голосования сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

«На основании результатов сбора подписей Центральная избирательная комиссия приняла решение, что приостановленный закон "Поправки к закону о нотариате" не должен быть вынесен на национальный референдум. Для проведения референдума необходимо собрать в общей сложности не менее 154 241 подписи», — отмечается в решении комиссии.

В ноябре 2023 года Сейм Латвии принял поправки к «Закону о нотариате», позволяющие однополым парам юридически оформить отношения. Группа депутатов обратилась к президенту республики с просьбой приостановить вступление в силу нормы, чтобы вынести решение на всенародное голосование.

Сбор подписей для проведения референдума длился с 5 декабря, организаторам удалось собрать только 10 тысяч голосов «за» из необходимых 150 тысяч.

1 января закон об однополых браках вступил в силу в Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

      В российском регионе задержали двух мужчин за расправу из-за долга

      Автомобилистов призвали отложить поездки по нескольким трассам

      В Турции назвали сроки решения проблемы с платежами из России

      Иммунолог объяснил рост заболеваемости коклюшем в России

      Вяльбе осудила сбежавших из России в США фехтовальщиков

      Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

      Книги Акунина предложили раздать даром

      Губернатор раскрыл масштабы атак на Белгородскую область за сутки

      Решетова снялась в полупрозрачном платье после похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости