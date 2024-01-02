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06:22, 2 января 2024Мир

В Эстонии вступил в силу закон об однополых браках

ERR: в Эстонии заработал закон об однополых браках

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Эстонии с 1 января заработал закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола. Об этом передает ERR.

Документ длпускает однополые браки. «Согласно вступившему в силу закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола», — говорится в сообщении.

В марте в Верховную Раду Украины подали законопроект о регистрации однополых браков. В случае одобрения инициативы парламентом, в законодательстве будут закреплены права однополых пар: взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши.

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      Марина Совина
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