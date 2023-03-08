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02:17, 8 марта 2023Бывший СССР

На Украине предложили регистрировать однополые браки между военными

Депутат Совсун подала в Раду законопроект о регистрации однополых браков между военными

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Верховную Раду Украины подали законопроект о регистрации однополых браков, документ в своем Telegram-канале опубликовала автор предложения, народный депутат Инна Совсун.

Решение о регистрации законопроекта в парламенте должно быть принято в ближайшее время. В своем аккаунте в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она пояснила, что украинские депутаты могут подписать его в течение пяти дней. В случае одобрения инициативы парламентом, в законодательстве будут закреплены права однополых пар: взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши.

Ожидается, что законопроект предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, выступающим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных», — написала депутат. По ее словам, работа над законопроектом длилась девять месяцев.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

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Марина Совина
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