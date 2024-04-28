Трофейные танки Leopard доставили на выставку в Москве

На выставку на Поклонной горе в Москве привезли трофейный танк Leopard

Танки немецкого производства Leopard 2A6 и T-72, захваченные в ходе специальной военной операции (СВО) доставили на в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Трофейные боевые машины будут представлены на выставке на Поклонной горе. Также будет представлена трофейная гаубица M777 американского производства.

Отмечается, что на некоторых образцах военной техники нанесены опознавательные знаки националистических формирований. Так, на бронеавтомобиле Mamba Mk2 из ЮАР виден знак формирования «Кракен», говорится в материале.

Как ранее сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, трофейный танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения особенностей его оптики. По его словам, вся добытая техника всегда внимательно изучается. Когда изучать уже нечего, она может быть отправлена на полигоны для обучения, добавил эксперт.

27 апреля правительство Москвы и Музей Победы дали старт новому сезону программы «Парк Победы. Главный патриотический». В преддверии 9 Мая для гостей Парка Победы открылось более 70 тематических интерактивных площадок, на которых реконструкторы воссоздали атмосферу 1940-х годов. Теперь их можно будет посетить бесплатно каждые выходные до 13 октября.