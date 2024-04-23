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13:45, 23 апреля 2024Наука и техника

Военный эксперт рассказал об использовании трофейного Leopard

Военный эксперт Дандыкин: танк Leopard может стать музейным экспонатом

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Трофейный танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения особенностей его оптики, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также допустил, что танк могут использовать в качестве музейного экспоната.

«Вероятнее всего, этот танк станет экспонатом парка "Патриот", где будут выставлены все трофеи. Кроме того, у немцев достаточно хорошая оптика, другие элементы. Впрочем, самые современные танки Украине не поставляют», — заметил военный эксперт.

Он добавил, что вся добытая техника всегда внимательно изучается военными. Когда изучать уже нечего, она может быть отправлена на полигоны для обучения.

«Во время Великой Отечественной захваченные танки расстреливали на полигонах, чтобы посмотреть, как лучше это делать. Так что любую технику сначала изучают, потом либо используют таким образом, либо отправляют в музеи. У нас уже много подобных экспонатов. Но и противник также охотится за нашим оружием, это такое взаимопроникновение», — объяснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что немецкий танк Leopard был захвачен российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Танк доставили в ремонтное подразделение.

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