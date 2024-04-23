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08:58, 23 апреля 2024Бывший СССР

Эвакуация трофейного танка Leopard попала на видео

МО показало видео транспортировки трофейного танка Leopard

Немецкий танк Leopard был захвачен российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Минобороны показало видео транспортировки и ремонта трофея, кадры публикует РИА Новости.

Отмечается, что технику доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр», эвакуация проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка, чтобы обеспечить безопасность личного состава и используемой техники, а затем операция по эвакуации бронемашины. Ее доставили в ремонтное подразделение.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T в зоне специальной военной операции.

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