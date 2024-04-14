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14:40, 14 апреля 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса IRIS-T

Минобороны России опубликовало видео уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Минобороны России показало кадры уничтожения немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в зоне специальной военной операции (СВО). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На записи видно, как по замаскированной военной технике наносится удар с воздуха, за которым следует взрыв.

Как сообщили в Минобороны России, ЗРК IRIS-T стал одной из целей ударов оперативной-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Помимо этого, уничтожен склад боеприпасов, а также поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 129 районах.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ ударным беспилотником группировки войск «Центр». Как стало известно, украинская бронетехника вела огонь по позициям Вооруженных сил России из лесополосы на авдеевском направлении СВО.

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      Сергей Истомин
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