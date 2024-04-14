Российские войска уничтожили немецкий зенитный комплекс IRIS-T

ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкого ЗРК IRIS-T

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, произведенного в Германии, сообщили 13 апреля в Минобороны РФ.

Где именно была уничтожена установка, не уточняется. Помимо нее, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками был поражен склад боеприпасов ВСУ, а также нанесено поражение военным и технике украинской армии в 129 районах.

Также Минобороны сообщило в воскресенье, что за последние сутки средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник, три управляемые французские авиабомбы Hammer и JDAM производства США, а также американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

9 апреля сообщалось, что российские военные в ходе удара по средствам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили в Одессе зенитный ракетный комплекс IRIS-T.