Российские военные уничтожили в Одессе ЗРК IRIS-T

ТАСС: в районе аэропорта Одессы уничтожили две станции ПВО ВСУ и ЗРК IRIS-T

Российские военные в ходе удара по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Одессе, предположительно, был поражен военный аэродром. В пророссийском подполье отмечали, что со стороны аэродрома был виден черный столб дыма.

Также стало известно об уничтожении средств ПВО вблизи Одессы. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, данные о работе ПВО со стороны поселка Авангард поступали уже не один раз.