Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:08, 9 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили в Одессе ЗРК IRIS-T

ТАСС: в районе аэропорта Одессы уничтожили две станции ПВО ВСУ и ЗРК IRIS-T
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Heiko Becker / Reuters

Российские военные в ходе удара по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Одессе, предположительно, был поражен военный аэродром. В пророссийском подполье отмечали, что со стороны аэродрома был виден черный столб дыма.

Также стало известно об уничтожении средств ПВО вблизи Одессы. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, данные о работе ПВО со стороны поселка Авангард поступали уже не один раз.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      В США указали на стремительное ухудшение положения ВСУ

      Журналиста Зыгаря объявили в розыск

      В одном из затопляемых округов объявили принудительную эвакуацию

      В МЧС России рассказали о ситуации с паводком

      Стало известно о создании штаба НАТО в 140 километрах от границы с Россией

      Российские военные уничтожили в Одессе ЗРК IRIS-T

      В США заявили о будущих сражениях в космосе

      В США допустили выделение Украине еще 100 миллиардов долларов

      Глава Минстроя прибыл в Оренбургскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше