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20:35, 9 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном поражении военного аэродрома в Одессе

РИА Новости: подполье сообщило о возможном поражении военного аэродрома в Одессе

Фото: РИА Новости

В Одессе, предположительно, поражен военный аэродром. Об этом РИА Новости сообщили в подполье.

По информации источника, со стороны аэродрома валит черный столб дыма. «Прилет в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере оттуда валит черный столб дыма», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об уничтожении средств ПВО вблизи Одессы. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, сообщения о работе ПВО со стороны поселка Авангард поступали уже не один раз.

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      Маргарита Миронова
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