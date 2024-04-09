Стало известно о возможном поражении военного аэродрома в Одессе

РИА Новости: подполье сообщило о возможном поражении военного аэродрома в Одессе

В Одессе, предположительно, поражен военный аэродром. Об этом РИА Новости сообщили в подполье.

По информации источника, со стороны аэродрома валит черный столб дыма. «Прилет в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере оттуда валит черный столб дыма», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об уничтожении средств ПВО вблизи Одессы. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, сообщения о работе ПВО со стороны поселка Авангард поступали уже не один раз.