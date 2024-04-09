Стало известно об уничтожении средств ПВО вблизи Одессы

РИА Новости: подполье сообщило об уничтожении средств ПВО вблизи Одессы

Средства противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии, по предварительным данным, были уничтожены вблизи Одессы. Об этом РИА Новости сообщили в подполье.

По словам координатора подполья Сергея Лебедева, сообщения о работе ПВО со стороны поселка Авангард поступали уже не один раз. «Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель. Сегодня очень невезучий день для ПВО», — добавил он.

Ранее сообщалось о взрыве в Одессе. На кадрах, снятых очевидцами, виден густой дым на фоне неба. При этом понять, где именно произошел взрыв, нельзя.