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20:01, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел взрыв

«Страна.ua»: в Одессе прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Nacho Doce / Reuters

Взрыв прогремел в городе Одессе. Об этом вечером во вторник, 9 апреля, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале. К публикации также прикрепили снимок, сделанный очевидцами.

На кадре запечатлен густой дым на фоне неба. Информации о том, в каком конкретно месте был совершен взрыв, не приводится. Также ничего не известно о пострадавших.

Взрывы также прогремели в Одесской области Украины днем 9 апреля. Где именно в регионе раздались взрывы, также не уточнялось. Информации о повреждениях приведено не было. Воздушная тревога в регионе была объявлена примерно в 15:40.

В этот же день сообщалось об атаке российских военных на припортовую зону в Одесской области. Тогда был зафиксирован «мощный прилет» по складу боеприпасов.

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      Анастасия Алимпиева
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