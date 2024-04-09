«Страна.ua»: в Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Одессе. Об этом вечером во вторник, 9 апреля, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале. К публикации также прикрепили снимок, сделанный очевидцами.

На кадре запечатлен густой дым на фоне неба. Информации о том, в каком конкретно месте был совершен взрыв, не приводится. Также ничего не известно о пострадавших.

Взрывы также прогремели в Одесской области Украины днем 9 апреля. Где именно в регионе раздались взрывы, также не уточнялось. Информации о повреждениях приведено не было. Воздушная тревога в регионе была объявлена примерно в 15:40.

В этот же день сообщалось об атаке российских военных на припортовую зону в Одесской области. Тогда был зафиксирован «мощный прилет» по складу боеприпасов.