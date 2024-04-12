На видео попало уничтожение танка ВСУ ударным беспилотником

Минобороны России показало на видео уничтожение танка ВСУ ударным беспилотником

Уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским ударным беспилотником попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало Министерство обороны России.

Сообщается, что противник вел огонь по российским позициям из лесополосы на авдеевском направлении.

«Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Центр" определили расположение вражеского танка, после чего он был уничтожен ударным БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее ведомство опубликовало видео уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Bradley производства США. На кадрах видно, как дрон-камикадзе устанавливает цель и наносит точный удар по цели.