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17:09, 11 апреля 2024Бывший СССР

На видео попало уничтожение БМП Bradley под Авдеевкой

Минобороны России показало уничтожение американской БМП Bradley под Авдеевкой

Российские военные уничтожили на авдеевском направлении боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США. Видео удара по американской технике журналистам показало Минобороны России.

Российские операторы беспилотника зафиксировали движение американской БМП под управлением военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). На снятых БПЛА кадрах видно, как дрон-камикадзе устанавливает цель и наносит точный удар с воздуха по Bradley.

9 апреля стало известно об уничтожении американской БПМ Bradley и солдат ВСУ на артемовском направлении. Российские военные совершили успешный огневой налет на замаскированные украинские позиции.

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Ранее также сообщалось, что Министерство обороны России получило от «Ростеха» партию «уничтожителей» американских БМП Bradley. Речь идет о российских боевых машинах пехоты третьего поколения (БМП-3).

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      Екатерина Грищенко
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