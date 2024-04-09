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03:34, 9 апреля 2024Россия

Российские военные уничтожили американскую Bradley на артемовском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении БМП Bradley на артемовском направлении

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Южной группировки войск уничтожил американскую БПМ Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Российские военные обнаружили замаскированные позиции ВСУ и подъехавшую к ним Bradley. В результате огневого налета украинские войска потеряли БМП и до 10 бойцов.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству ВСУ в Запорожье.

В начале апреля госкорпорация «Ростех» поставила Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты 3-го поколения (БМП-3). В феврале госкорпорация сообщила, что российские БМП-3 эффективно поражают американские Bradley в зоне проведения СВО.

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      Марина Совина
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