«Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов

Входящее в «Уралвагонзавод» Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) разработало сборный боек противокумулятивного экрана, который усиливает защиту бронетехники, обеспечивая эффективное повреждение противотанковых снарядов. Об этом в Telegram сообщает «Уралвагонзавод».

Проверка усиленной защиты бронетехники состоялась в одном из цехов предприятия с использованием нового изобретения. «Команда КБ механизации и автоматизации производства запатентовала способ создания сочетаний крен-дифферентных положений тяжелого изделия и стенд для его осуществления. Преимущество изобретения заключается в надежном креплении машины и возможности ее поворота во всех направлениях», — заявили в «Уралвагонзаводе».

Ранее ТАСС сообщил, что специалисты Научно-производственного объединения (НПО) «Импульс» разработали координатор для самоприцеливающихся боевых элементов нового поколения, которые смогут обнаруживать бронетехнику.

В феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что российские боевые машины пехоты БМП-3 эффективно поражают американские БМП M2 Bradley в зоне проведения специальной военной операции.