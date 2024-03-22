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20:56, 22 марта 2024Наука и техника

«Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники

«Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Входящее в «Уралвагонзавод» Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) разработало сборный боек противокумулятивного экрана, который усиливает защиту бронетехники, обеспечивая эффективное повреждение противотанковых снарядов. Об этом в Telegram сообщает «Уралвагонзавод».

Проверка усиленной защиты бронетехники состоялась в одном из цехов предприятия с использованием нового изобретения. «Команда КБ механизации и автоматизации производства запатентовала способ создания сочетаний крен-дифферентных положений тяжелого изделия и стенд для его осуществления. Преимущество изобретения заключается в надежном креплении машины и возможности ее поворота во всех направлениях», — заявили в «Уралвагонзаводе».

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      Иван Потапов
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